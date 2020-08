Pucking zählt durch zwei parallel führende Autobahnen im Norden (A25 Welser Autobahn) und im Süden (A1 Westautobahn) ohnehin zu jenen die besondere Verkehrsbelastungen erfahren. Die Landesstraße L-563 verbindet beide Autobahnabschnitte miteinander und ist somit eine einladende Gelegenheit für Lkw-Mautflüchtlinge.

PUCKING (red). Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner brachte am 6. Juli ein Lkw-Fahrverbot, am 6. Juli, zur Beschlussfassung in die Landesregierung ein. Für Lastkraftfahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen, wurde auf der L563 Traunufer Landesstraße von Straßenkilometer 8,95 bis 18,00 ein Fahrverbot in beide Richtungen beschlossen. Ausgenommen sind der Ziel- und Quellverkehr der Gemeinden Pucking und Weißkirchen.

„Ich kann die Bedürfnisse der Puckinger und der Bürgerinitiative als berechtigt nachempfinden. Es führen sowohl die A25 als auch die A1 parallel zur L563. Mit dem nun gültigen LKW-Fahrverbot erfahren die Anrainer/innen eine spürbare Entlastung und eine erhöhte Verkehrssicherheit im Ortsgebiet“, unterstreicht Steinkellner.

Am Freitag, den 07. August 2020 wurden die Lkw-Fahrverbotsschilder durch die Straßenmeisterei Ansfelden und die Straßenmeisterei Wels angebracht. Landesrat Steinkellner überzeugte sich selbst davon. „Für Pucking und Weißkirchen heißt es nach langjährigen Resolutionen nun endlich aufatmen“, so Steinkellner.