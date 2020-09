Mit einem Sattelzugfahrzeug, inklusive Auflieger, fuhr ein 36-jähriger ukrainischer Staatsbürger am 7. September 2020 gegen 14:50 Uhr auf der B139 von Kematen/Krems Richtung Haid.

NEUHOFEN (red). Im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Krems, in einer steilen Linkskurve, kam das Sattelzugfahrzeug auf der regennassen Fahrbahn nach rechts ab und in den Ausstellungspflanzen einer Baumschule zum Liegen.

Der Lenker wurde leicht verletzt. Die B139 wurde im Unfallbereich von 15.15 Uhr bis 20.05 Uhr komplett gesperrt.