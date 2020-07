Samstag, 18. Juli, kam es auf der A1 – gegen 13 Uhr – zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem LKW. Für einen Teil der Einsatzarbeiten war die A1 zwischen Haid und Ansfelden in Fahrtrichtung Wien, zwischenzeitlich, gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Nettingsdorf, Pucking-Hasenufer und die Betriebsfeuerwehr Nettingsdorfer Papierfabrik AG Co Kg wurden alarmiert.

ANSFELDEN (red). Aus bislang unbekannter Ursache kam ein LKW ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und kam anschließend quer über der gesamten Fahrbahn zum Stehen. Der Lenker konnte sich selbständig und augenscheinlich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Einsatzkräfte pumpte beschädigten Tank leer

Durch den Aufprall wurde auch der Treibstofftank, der erst kurz vor dem Unfall bei einem Tankstopp vollgefüllt wurde, beschädigt und somit trat eine größere Menge Treibstoff aus. Die Einsatzkräfte pumpte den restlichen Treibstoff aus dem beschädigten Tank, band den ausgetretenen Treibstoff auf der Fahrbahn und führte weitere Aufräumarbeiten durch. Der Lkw wurde vom Abschleppunternehmen Hummer mit schwerem Gerät geborgen.

Beträchtlicher Rückstau hat sich gebildet

Der Verkehr wurde nach der anfänglichen Totalsperre über den Pannenstreifen am Unfall vorbeigeleitet, jedoch kam es trotzdem zu einem Stau in der Länge von von zehn Kilometern auf der A25 bzw. neun Kilometer auf der A1. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss so das in Kürze auch die restlichen Fahrstreifen wieder freigeben werden können!