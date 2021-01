Trauner Pastorialassistent Fabian Drack über die Corona bedingten Änderungen beim heurigen Sterinsingen.

Wie meistert die Pfarre Traun am Beginn des Jahres 2021 die Sternsingeraktion?

Drack: Für uns war bereits sehr früh klar, dass wir eine Sternsingeraktion im traditionellen Umfang mit Hausbesuchen heuer nicht durchführen werden. Daher hätten wir uns für heuer dazu entschlossen, in den Pfarrkirchen Traun und Oedt zwischen 1. und 6. Jänner „Sternsingerandachten“ anzubieten. Doch durch die Verordnung und das neuerliche Aussetzen von öffentlichen Gottesdiensten von 28.12.2020 bis 17.1.2021 war auch diese Möglichkeit hinfällig.

Die einzige Möglichkeit, die uns jetzt noch blieb, flächendeckend Informationen in die Haushalte unserer Pfarre zu bringen. Dabei unterstützen uns viele freiwillige, Jung und Alt, die in den Tagen nach Weihnachten Briefe zusammenstellen und verteilen. Diese enthalten einen Weihnachtsgruß der Pfarre und eine Erklärung, warum heuer die Sternsingeraktion nicht möglich ist, ebenso eine Spendeninformation der Dreikönigsaktion, einen Erlagschein und den Segensaufkleber für die Haustüre.

Welche Änderungen gibt es zu den Vorjahren?

Was uns von der Pfarre allerdings heuer am meisten gefordert hat, ist die große Unsicherheit. Geht Sternsingen oder nicht, welche Alternativen sind möglich, etc. Und dann ständig die Änderungen bis hin zur Verkündigung des erneuten Lockdown nach Weihnachten, bei dem alles, was wir bis jetzt entwickelt haben, wieder hinfällig ist.

Welche Rolle spielt hier die Digitalisierung?

Wie im kirchlichen Bereich, wird auch hier die Digitalisierung immer wichtiger. Einerseits geht es um Informationen zu den Planungen und der Durchführung. Andererseits können wir die Medien auch nutzen, um über Videos, Audios etc. Menschen teilhaben zu lassen an den kirchlichen Traditionen und Feierlichkeiten. Auch im Bereich der Anmeldung und Koordinierung solcher Projekte spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle. Zum Beispiel haben sich alle freiwilligen Helfer zum Austragen der Briefe über Mail gemeldet, nachdem ich großflächig ein Einladungsmail verteilt habe. Auch die Kinder melden sich mittlerweile über Mail an. Das spart auch nebenbei viel Papier und ist gerade jetzt nützlich.