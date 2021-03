Bei den Unfällen wurden insgesamt 24 Personen verletzt.

LINZ-LAND. Aufgrund starken Schneefalles, Graupelschauer, schneebedeckter bzw. matschiger Fahrbahn mit nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit kam es am 20. März 2021 um 16:05 Uhr auf der Welser Autobahn A 25 in beiden Richtungsfahrbahnen zwischen Strkm. 5,500 und 0,00 Einmündung A 1 zu mehreren Verkehrsunfällen mit Personenschaden und erheblichen Sachschaden:

Unfallstelle 1: Sachschaden mit drei beteiligten Fahrzeugen

Unfallstelle 2: ein LKW und drei PKW beteiligt – eine verletzte weibliche Person

Unfallstelle 3: vier PKW – vier verletzte Personen

Unfallstelle 4: sechs PKW - drei verletzte Personen

Unfallstelle 5: ein LKW und zwei PKW - fünf verletzte Personen

Unfallstelle 6: sechs PKW - fünf verletzte Personen

Unfallstelle 7: Sachschaden mit drei PKW

Unfallstelle 8: zwei PKW - fünf verletzte Personen

Unfallstelle 9: drei PKW – eine verletzte Person

Die Welser Autobahn A 25 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 18:30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen total gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die insgesamt 24 verletzten Personen wurden in das Klinikum Wels bzw. in Linzer Krankenhäuser verbracht. Die Abschleppung der Fahrzeuge erfolgte durch mehrere Abschleppunternehmen.