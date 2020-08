Gegen 9.50 Uhr wurde am 6. August 2020, in einem Mehrparteienhaus in der Winkelstraße in Leonding, ein Brand entdeckt welcher in einer Wohnung im Erdgeschoß des Objektes seinen Ausgang nahm.

LEONDING (red). Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Micheldorf, welche gerade in der Nähe waren, vor Ort und versuchten erste Löschmaßnahmen durchzuführen. Hingegen der ersten Meldungen war glücklicherweise keine Person mehr in der Wohnung und der Atemschutztrupp konnte den Brand rasch ablöschen.

Tierische Opfer zu beklagen

Der in der Küche befindliche Brandherd konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Erhebungen zur Brandursache ergaben, dass das Feuer im Bereich des E-Herdes entstand. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest, dem Feuer fielen fünf Kanarienvögel in ihren Käfigen zum Opfer.