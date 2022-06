Siebenbürger Nachbarschaft Traun lädt am 3. Juli zum ihrem Sommerfest ein.



TRAUN. Das Sommerfest beginnt um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche in der Dr. Knechtlstrasse 31 in Traun. Danach locken Holzfleisch und die selbst hergestellte Siebenbürgerwurst, der „Siebenbürgerteller“ sowie Kaffee und Kuchen in den schattigen Pfarrgarten.

Heuer werden nach fast zwei Jahren Pause auch wieder die beliebten Baumstriezel gebacken. Es gibt eine Sektbar mit Hugo und Aperol Spritz und für die kleineren Gäste findet von 11 bis 16 Uhr ein eigenes Kinderprogramm statt. Die Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger“ sorgt für die musikalische Unterhaltung. Für Leseratten gibt es einen kleinen Bücherflohmarkt mit Büchern aus und über Siebenbürgen.

Corona hinterließ Spuren



Die Corona-Pandemie hat auch das Vereinsleben der Siebenbürger Nachbarschaft Traun stark beeinträchtigt: Durch die Lockdowns und die strengen Regeln waren Veranstaltungen und Treffen fast zwei Jahre lang praktisch nicht möglich bzw. wenn doch, dann strengen Regeln unterworfen. Die Vereinsleitung versuchte in dieser Zeit dennoch den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten und verschickte im April 2020 aufmunternde Ostergrüße mit Schokolade und Sonnenblumensamen.

Die Mitglieder revanchierten dafür sich mit Fotos von prächtigen, bis zu drei Meter hohen Sonnenblumen. Es wurden Weihnachtsgrüße mit Süßigkeiten verschickt und ein Jahr später ein Emailhäferl mit dem typisch siebenbürgisch-sächsischen Spruch „Net bekrit dich“, zu übersetzen mit „Mach dir keine Sorgen“.

Vereinsleben am Leben gehalten



Wann immer es dazwischen möglich war, eine Veranstaltung durchzuführen, geschah dies auch, natürlich stets unter Einhaltung der gerade geltenden Regeln. Im September 2020 fand das „Baumstämme to go“ gemeinsam mit der Siebenbürger Jugend statt. Besonders beliebt waren die Platzkonzerte der „Lustigen Adjuvanten“ in den verschiedenen Trauner Ortsteilen. Drei der vier Veranstaltungen des 9. Siebenbürgischen Kulturherbstes 2021 fielen wieder der Pandemie zum Opfer, darunter auch eine Foto-Ausstellung im Heimatmuseum Steinhumergut.

Richttag nachgeholt



Am 15. Mai wurde der traditionelle Richttag (Generalversammlung) in etwas kleinerem Rahmen nachgeholt und Höhepunkt war die Überreichung einer Nachbarschaftslade durch Bürgermeister Ing. Karl-Heinz Koll: Das ist eine kleine Truhe, in der die Matrikel, also Vereinsstatuten der Nachbarschaften aufbewahrt wurden.

2021 fand das Sommerfest in Leichtversion statt, also nur gegen Voranmeldung und ohne Baumstriezel.