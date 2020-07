Der neue Kommandant der Freiwillige Feuerwehr Pucking heißt Dominik Mitterndorfer. Der 28 Jährige übernimmt die ehrenamtliche Aufgabe mit vielen Plänen und großem Elan. Schon als Kind trat er der Feuerwehrjugend bei und ist seit dem ehrenamtlich tätig.



PUCKING (red). Ihm zur Seite stehen Markus Klinglmair (44) und Thomas Altof (33) als Stellvertreter sowie Günther Stadlmayr als Schriftführer. Die Wahl des Neuen Kommandos erfolgte mit hoher Zustimmung, 95 Prozent Ja-Stimmen in geheimer Wahl, und zeigt die Geschlossenheit und Motivation in der Mannschaft. Die Puckinger können sich sicher sein, eine tolle Feuerwehr zu haben, die in Notfällen parat steht, um der Bevölkerung zu helfen.

„Dominik Mitterndorfer übernimmt

eine verantwortungsvolle Aufgabe“

„Ich möchte mich vielmals bei Dominik Mitterndorfer bedanken, der diese verantwortungsvolle Aufgabe als Kommandant unserer Feuerwehr übernimmt. Gemeinsam mit seinem Team, hat er im wesentlichen zusammengestellt, erhielt er eine hohe Zustimmung“, betont Puckings Bürgermeister Robert Aflenzer.

„Gute Leute konnten sich in den

Führungspositionen verankern“

Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Födermayr ist froh, „dass die Feuerwehr Pucking-Hasenufer wieder gefestigt ist, und sich gute Leute in den Führungspositionen verankern konnten. Darüber hinaus freue ich mich, dass Personen in der letzten Zeit Funktionen zurückgelegt haben wieder wichtige Funktionen in der Freiwilligen Feuerwehr Pucking-Hasenufer bekleiden. Ich wünsche dem Team rund um Dominik Mitterndorfer alles Gute für die Zukunft,unsere Unterstützung seitens des Bezirksfeuerwehrkommando Linz-Land ist gewiss.“