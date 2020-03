Vom digitalen Gemeindeamt bis zum Leondinger Bildungscampus: Linz-Land und die digitale Welt.

LINZ-LAND (red). Smartphones, Tablets und Co. sind als ständige Begleiter nicht mehr wegzudenken. Eine Welt ohne dauernde Vernetzung kann sich besonders die „digitale Generation“ nicht mehr vorstellen. Das war vergangenes Wochenende zu sehen: Facebook, Instagram und Co. standen für einige Stunden still. Für den einen oder anderen war diese digitale „Auszeit“ ein Verlust der Außenwelt.

Chancen und Risiken

Die digitale Welt birgt Chancen und Risiken, besonders für die Kinder. Deshalb ist es wichtig, die Gefahren zu vermindern und den Nutzen der Technologie für den Alltag hervorzuheben. Ein Beispiel dafür ist das Gemeindeamt St. Marien. Es verwendet seit 2016 die Software GeOrg. Die Arbeitsweise: Viele unterschiedliche Systeme und öffentliche Register, wie zum Beispiel das zentrale und lokale Melderegister, das Adress-, Wohnungs-, Gebäude- und Unternehmensregister werden integriert. Mit GeOrg gelingt die Einbindung der Bürger und der Wirtschaft ohne persönliche Anwesenheit. Die Besonderheit in St. Marien: „Einfach gesagt, wir haben unsere Prozesse digitalisiert. Wir leben den digitalen E-Akt, von der Terminvereinbarung über die Protokollierung bis hin zu den einzelnen Verknüpfungen, und haben somit das papierlose Büro realisiert“, betont St. Mariens Bürgermeister Helmut Templ. Mit dieser anderen Herangehensweise ist die Gemeinde in der Kategorie „Digitalisierung“ unter den fünf Nominierten beim Impuls-Gemeindeinnovationspreis 2019. Templ: „Es geht noch weiter. Der nächste Schritt ist auch schon geplant. Dabei werden wir die Arbeitsabläufe digital standardisieren. Somit sehen die Mitarbeiter auf einen Klick, welche Dinge zu erledigen sind.“

„Champions League“ sein

Das setzt vor allem bei der digitalen Bildung an. Hier arbeitete Leonding mit der Vision Leonding 2030 mit den Jüngsten. In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule OÖ und allen Leondinger Schulen nimmt sich die Stadt aktiv des Themas Digitalisierung in der Bildung an. Seit Kurzem ist die viertgrößte Stadt Oberösterreichs Partner von Coder Dojo, einem Programmierverein für Kinder und Jugendliche. Am 24. April wird an der Neuen Mittelschule Hart mit dem Einstieg ins Coding gestartet. Darüber hinaus soll im Stadtteil Hart ein Bildungs- und Berufsorientierungscampus entstehen. Dort soll nun Digitalisierung bereits ab der Krabbelstube über die Volks- und Neue Mittelschule sowie die Höhere Technische Lehranstalt bis hin zum geplanten Masterstudium integriert werden. Namhafte regionale Unternehmen, wie Poloplast bis Rosenbauer waren beim Konzept eingebunden und wollen auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen. „Um in der Champions League mitzuspielen, braucht es Spitzenspieler. Die wollen wir hier in Zukunft in Leonding ausbilden“, betont Leondings amtierende Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek im Gespräch.