Paschings Bürgermeister Markus Hofko lud zu Ehrungsfeier ins TiL



PASCHING. In mehr als dreißig Vereinen, kirchlichen Gemeinschaften sowie Einrichtungen des kulturellen, sozialen und sportlichen Lebens zeigen in Pasching Menschen tagtäglich Gemeinschaftssinn in vielfältigster Form. Dafür dankte Hofko und überreichte den Würdenträgern eine Ehrennadel sowie Urkunde.

Aber auch ein bekannter Sportler und eine Sportlerin durften sich über die Auszeichnung freuen: Fußballlegionär Maximilian Ullmann und Kunstturnerin Marie Schwendtner. „Unsere Ehrenamtlichen kommen aus allen Teilen der Gemeinde und engagieren sich in den unterschiedlichsten Bereichen: im politischen und sportlichen Bereich, in der Brauchtumspflege bis hin zur Unterstützung von sozial schwächeren und hilfebedürftigen Mitbürgern. Sie alle helfen, unsere Gesellschaft, unser Pasching zusammenzuhalten“, so Hofko. Dass ihm das Ehrenamt wichtig ist, zeigte Hofko aber nicht nur im Zuge seiner Laudatio, sondern auch, indem er die in Pasching bereits seit Jahren umfangreichen Vereinsförderungen für das aktuelle Jahr um weitere zehn Prozent erhöhte. Zum Festakt im TiL erschienen neben den Auszuzeichnenden, deren Familien und Freunde, auch Vizebürgermeister Gisbert Windischhofer sowie die zuständigen Ausschuss-Obmänner Manfred Leitner für Vereine sowie Peter Öfferlbauer für Sport.