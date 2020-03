Während auf der Gemeinde die Vorbereitungen zur Mobilen Fastenwoche laufen, blickt man auf das bunte Treiben der vergangenen Tage zurück.

PASCHING (red). Von schillernden Zootieren, Spielstationen, Alleinunterhaltern bis hin zu 500 Krapfen fand man rund um den Faschingsdienstag so ziemlich alles in Pasching.Etliche Familien, Kinder, aber auch Senioren nutzen die närrische Zeit, um wieder einmal in andere Rollen zu schlüpfen. Versüßt wurde die Zeit vom Paschinger Bürgermeister Peter Mair: Er spendierte seiner Gemeinde 500 Faschingskrapfen.

Jung und alt feierten



Mehr als die Hälfte überreichte er persönlich, wie seinen Mitarbeitern im Rathaus oder bei den Faschingsfeiern in den beiden Seniorencafés. Hier mit dabei waren auch die frischgebackene 1. Vizebürgermeisterin Tina Blöchl, Seniorenreferent Johann Hofer sowie Gesundheitsreferentin Birgit Ebner. Aber auch die Heimbewohner im Seniorenwohnheim Netzwerk gaben sich dem lustigen Faschingstreiben hin. Abwechslung brachte ihnen dabei der Besuch vom Pfarrcaritas-Kindergarten. Dieser machte aber nicht nur hier Halt, sondern veranstaltete einen Faschingsumzug in die umliegende Nachbarschaft. Mit Musik, Rasseln und allerlei Singsang im Gepäck überraschten sie von Bankkunden, bis Patienten beim Arzt, alle die dabei ihren Weg kreuzten.

Bei den Kleinen der Kinderwelt Langholzfeld gastierte am Faschingsdienstag der Kasperl und brachte mit seinen Albereien, Löwen, Giraffen, Zebras, Elefanten und Papageien zum Lachen. Die Volksschule veranstaltete ein Faschingskino, bei dem die verkleideten Schüler zwischen vier lustigen Kinofilmen wählen konnten.