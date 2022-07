Dienstagnachmittag, 5. Juli, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Allhaming und Pucking-Hasenufer wurden zu einem Pkw-Brand auf der Westautobahn bei Eggendorf im Traunkreis alarmiert.



EGGENDORF. Vor Ort stellte sich heraus, dass der brennende Pkq aber bereits vier Kilometer vor dem angegebenen Einsatzort stand. Daher mussten die Feuerwehren zuerst weiter in Fahrtrichtung Salzburg fahren, bevor sie bei der nächsten Betriebsumkehre wieder in Fahrtrichtung Wien auffahren konnten. Zwischenzeitlich stand der Pkw in Vollbrand und brannte komplett aus.

Vier Kilometer Rückstau bis vor den Einsatzort

Auf Höhe des Einsatzortes war die A1 Westautobahn etwa eine Stunde lang nur auf einem Fahrstreifen passierbar, es bildete sich ein rund vier Kilometer langer Rückstau vor dem Einsatzort.