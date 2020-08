Eine 51-jährige Frau fuhr am 6. August 2020 gegen 9:35 Uhr mit ihrem Pkw auf der Johann-Roithner-Straße in Traun vom Zentrum kommend in Richtung St. Martin.

TRAUN (red). Bei der Kreuzung mit der Badergasse wollte sie nach rechts in diese einbiegen und stieß dabei mit einem 71-jährigen Lenker eines E-Rollers aus dem Bezirk Linz-Land zusammen. Der Mann kam zu Sturz wobei er Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Er wurde in das UKH Linz eingeliefert.