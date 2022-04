Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war mit seinem Rad am Karfreitag, 15. April 2022 in Traun unterwegs. In der einen Hand hatte er etwas zu essen, mit der anderen hielt er sein Handy. Als die Polizei ihn darauf ansprach, flüchtete er und wurde rabiat.



TRAUN. Wie die Polizei schildert, fuhr der 26-Jährige am 15. April 2022 gegen 14:30 Uhr auf dem Radweg in der Kremstalstraße in Traun Richtung stadtauswärts. In der einen Hand hielt er etwas zum Essen, in der anderen sein Mobiltelefon. Er wurde von Polizisten aus dem Streifenwagen darauf angesprochen, woraufhin er ihnen den Mittelfinger zeigte.

Dann wollte der Mann flüchten, die Polizei konnte ihn aber nach einer kurzen Fahndung hinter einem Pkw hockend finden. Von dort wollte er neuerlich wegrennen und dabei versetzte er einem Polizisten einen Stoß gegen die Brust. Der Beamte bekam ihn zu fassen, der Mann konnte sich jedoch neuerlich losreißen und versetzt in weiterer Folge einer Polizistin einen Stoß gegen die Brust.

Schlussendlich konnte der Beschuldigte doch erfasst und festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten eine geringe Menge Suchtgift und ein Klappmesser.

Nach erfolgter Identitätsfeststellung und Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige wieder enthaftet. Anzeigen folgen.