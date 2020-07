Samstagabend, 18. Juli gegen 21 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Freindorf zu einer Tierrettung alarmiert. Da sich eine vorerst unbekannte Schlange in einem Motorraum eines Pkw gemütlich gemacht hatte, war die Hilfe der Einsatzkräfte notwendig.

ANSFELDEN (red). Nach Aussage der Fahrzeuglenkerin, welche aus Niederösterreich kommend auf der Westautobahn (A1) Richtung Salzburg unterwegs war, erspähte diese während der Fahrt einen Schlangenkopf aus der Motorhaube herausblickend.

Schlange verkroch sich immer weiter

zwischen Motor- und Fahrgastraum

Keine der von der Feuerwehr gesetzten Maßnahmen führten zum gewünschten Erfolg, die Schlange verzog sich immer mehr in einen Hohlraum zwischen Motor- und Fahrgastraum. Erst nachdem der Pkw zur Feuerwehrzentrale gebracht wurde, um weitere Maßnahmen zu setzen, konnte diese dann mechanisch gefangen und der anwesenden Tierrettung übergeben werden.

Schlange dürfte in der Wachau „zugestiegen sein“

Mit großer Erleichterung konnte die Fahrzeuglenkerin danach ihre Heimreise fortsetzen. Die Schlange dürfte bei einem Aufenthalt in der Wachau als „Blinder Passagier“ in das Fahrzeug gekrochen sein so die Vermutung der Lenkerin.