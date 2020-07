Karg in der Gestaltung so kannte man den Minoritenhof im Landhaus bisher. Schüler der Gartenbauschule Ritzlhof entwickelten – auf Initiative des Landes OÖ – Ideen für eine zeitgemäße und gleichzeitig belebende Gestaltung des Hofes.



ANSFELDEN/LINZ (red). Landeshauptmann Thomas Stelzer wurde mehrere, ausgewählte Vorschläge übermittelt und das beste Konzept schließlich umgesetzt.

Vom Hochbeet bis zur Bewässerungsanlage

Dreizehn Hochbeete aus Metall in unterschiedlichen Größen und Höhen wurden in Gruppen im Hof platziert und mit Stauden und Kleingehölzen bepflanzt. Zusätzlich wurde eine Bewässerungsanlage eingebaut, die in den heißen Sommermonaten für eine ausreichende Wasserversorgung sorgt.

Corona war kein Hinderungsgrund

Der erste Teil der Arbeiten konnte noch von den Schülern der Gartenbauschule Ritzlhof durchgeführt werden. Dann wurde die Schule aufgrund der „Corona-Pandemie“ vorübergehend geschlossen. Dennoch packten Lehrer und Bedienstete sowie der Direktor der Gartenbauschule an, um das Werk ihrer Schüler zu vollenden. Landeschef Thomas Stelzer machte sich vom gelungenen Werk selbst ein Bild und bedankte sich bei den Lehrernund Schülern für ihre kreative und anspruchsvolle Arbeit.