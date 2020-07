„Wir wollen etwas bewegen in St. Marien. Mit Veranstaltungen und Workshops wollen wir für junge Menschen in der Umgebung abwechslungsreiche Aktivitäten anbieten. Außerdem wollen wir als SJ die Interessen der örtlichen Jugend bestmöglich vertreten,“ gibt sich der neu gewählte Vorsitzende, Daniel Mair, der derzeit das Stiftsgymnasium Kremsmünster besucht, motiviert.

ST. MARIEN (red). Gratulationen kommen auch von der Landesvorsitzenden der SJ OÖ, Nina Andree, „Es ist großartig, wenn sich Junge engagieren und sich gemeinsam für eine bessere, gerechtere Zukunft einsetzen. Ich wünsche dem neuen Team in St. Marien alles Gute.“

Auch die ersten Projekte stehen schon am Plan. Dazu zählen ein öffentlicher Fotokurs und verschiedenste Workshops. Dabei liegt den Aktivist besonders das Thema Klima am Herzen. „Wir sind die letzte Generation die jetzt noch gegensteuern und unseren Planeten vor einem Kollaps bewahren kann. Wir setzten uns für Klimagerechtigkeit ein, weil wir auch in 70 Jahren noch in einer intakten Umwelt und in einem schönen St. Marien leben wollen,“ betont Daniel Mair.

Passend zum Klimafokus thematisiert die SJ mit ihrer „Platz da!“-Kampagne freie Seezugänge. Für die Sozialistische Jugend werden zu viele Seeufer von großen Privatgrundstücken versperrt

und für die Allgemeinheit bleibt kein Platz zum Baden. Auch in Hinblick auf Corona und Sicherheitsabstände fordern sie deshalb mehr freie und kostenlose Seezugänge, damit alle Österreichs Naturschönheiten genießen können. Eine Petition, die sich für freie Seezugänge stark macht, kann auf der Website der SJ unterschrieben werden: www.sj-ooe.at