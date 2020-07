ANSFELDEN (red). Auf einer Teilfläche des Haidpark entsteht eine fünfgruppige multifunktionale Kinderbetreuungseinrichtung. Die Fertigstellung ist für Herbst/Winter 2021 geplant. Am 16. Juli, nahm Bürgermeister Manfred Baumberger gemeinsam mit Vertretern der Lebensräume und der Baufirmen sowie Architekten den Spatenstich vor.

"Spatenstich für die Zukunft"



"Es freut mich, dass wir weiter in die Infrastruktur für unsere Jüngsten investieren. Gute und moderne Kinderbetreuungseinrichtungen sind wichtig für die Menschen und die Familien vor Ort. Kinderbetreuungseinrichtungen ebnen heute den Weg in die Gemeinschaft und sind für viele Kinder die ersten wichtigen Orte, wo sie außerhalb des Elternhauses sind. Das war und ist ein Spatenstich für die Zukunft unserer Stadt", so Baumberger