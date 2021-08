ANSFELDEN. Die Freiwillige Feuerwehr Nettingsdorf hat am 7.Juli ein neues Fahrzeug erhalten.

"Das neue Fahrzeug ist eine Top- Investition in die Sicherheit unserer Stadt. Ich wünsche allseits gute Fahrt und kommt immer gut und sicher heim", so der Bürgermeister Manfred Baumberger.

Aufgebaut von der Firma Rosenbauer auf einem MAN TGM 18t Fahrzeuggestell, verfügt das Löschfahrzeug über Automatikgetriebe, sowie einer Normaldruckpumpe mit analogem Schaummittelsystem. Modernste Sicherheitsausstattung und Aluminiumbauweise sollen die Grundlage für die Sicherheit der Bürger von Ansfelden darstellen. Als Patin des Fahrzeugs fungiert Iris Peil.