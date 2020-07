Der Regionautenbeitrag brachte den entscheidenden Hinweis

PASCHING (red). „Seit dem 4. Juli 2020 vermissen wir unseren dreijährigen Kater in Langholzfeld. Er ist grau getigert, sehr klein, hat nur ein Auge, ist sehr zutraulich, verspielt, neugierig und hat keine Scheu vor Hunden und Fremden“: Diesen Hilferuf verpackte die Paschingerin Monika Veres in einen Regionautenbeitrag und bat die Bevölkerung um die Unterstützung. Und siehe da: Am 22. Juli folgte die Hiobsbotschaft von der Redaktion der BezirksRundschau Linz-Land. Eine Leserin aus Traun war sich sicher: „Das ist der Mucki, ich bin mir zu 99 Prozent sicher.“ Monika Veres war überglücklich vor Freude und bereits einen Tag später konnte sie das tierische Familienmitglied wieder in die Arme schließen. „Vor sechs Wochen musste ich meine Katze einschläfern lassen und dann habe ich mich entschieden, wieder einer hilfsbedürftigen Katze, von der Tierhilfe Lochen, ein Zuhause zu geben. So wurde Mucki vor vier Wochen unser neues Familienmitglied. Mucki ist ganz lieb, leider versteht sich meine zweite Katze, eine kleine Diva, nicht mit ihm. Ich glaube deshalb ist er davongelaufen“, schildert die Tierfreundin die Situation. Nun nach Wochen des Hoffens konnte Veres den Kater wieder in die Arme nehmen.

Monika Veres empfiehlt

Veres: „Ich bin überglücklich, es ist der Mucki, ein herzliches Danke an die BezirksRundschau. Auf die Möglichkeit Regionaut zu werden, bin ich über das Internet gekommen. Ich kann nur allen Menschen, die ihren tierischen Liebling suchen, empfehlen, sich an eine Zeitung wie die BezirksRundschau zu wenden. Danke auch an die Mitarbeiter des Bauhofs Pasching und der Straßenmeisterei Ansfelden für die Unterstützung.“ Mucki, der aufgrund eines fehlenden Auges ursprünglich Captain Hook hieß, erhält nun schweren Herzens einen neuen Besitzer. „Ja, er soll sich nicht mehr mit meiner zweiten Katze streiten müssen.“ Weitere Infos zum Regionauten findet man unter meinbezirk.at/regionaut.