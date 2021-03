Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum 20. März 2021 im Bezirk Linz-Land Zugang zu einem Firmenareal, indem sie den Maschendrahtzaun aufzwängten.

BEZIRK LINZ-LAND. Laut Polizeimeldung brachen sie eine Tür sowie ein Fenster auf und drangen über das Fenster in die Werkstatt ein. In weiterer Folge wurden rund 500 Katalysatoren verschiedenster Hersteller im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen und abtransportiert. In der Werkstatt befanden sich weitere hochwertige Autoteile, welche die Täter jedoch zurückließen.