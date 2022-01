Ob beim Roten Kreuz oder in der Kinderbetreuung: Zivildiener werden auch in Linz-Land immer gesucht.

LINZ-LAND. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl und sind wichtiger Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft: Jedes Jahr absolvieren alleine mehr als 670 junge Menschen ihren Zivildienst beim Roten Kreuz Oberösterreich. Neun Monate, die Sinn machen und Zivildiener mit persönlichen Mehrwerten belohnen, die sie im Berufs- und Privatleben gewinnbringend einsetzen können. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sehr schwierig, noch offene Stellen zu besetzen. „Die Einrückungsmonate September und November sind sehr gut gebucht, aber die anderen Termine im Jänner, April und Juli sind schwieriger zu besetzen. Aktuell suchen wir dringend noch für den April 2022 zwei Zivildiener an der Ortsstelle Traun und je einen Zivildiener an der Ortsstelle Leonding, Neuhofen und Enns“, erklärt Wolfang Eisner, Dienstführender beim Roten Kreuz Traun und stellvertretender Bezirksrettungskommandant.

„Besten Einblick bekommen“

Er selbst absolvierte im Jahr 1986 seinen Zivildienst und engagiert sich seit diesem Zeitpunkt „aus Liebe zum Menschen“ bei der Blaulichtorganisation. „Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, jungen Menschen einen Einblick in den sozialen Bereich zu geben“, so Eisner. Er sieht den Gesetzgeber gefordert, den jungen Menschen den Zivildienst deutlich schmackhafter zu machen: „Dass es einen Unterschied in der Dauer des Wehrdienstes mit sechs Monaten und neun Monaten für den Zivildienst gibt, trägt sicher nicht zur Motivation bei, sich für den Zivildienst zu entscheiden.“ Eisner ist sich jedoch bewusst, dass eine Verkürzung des Zivildienstes, alleine schon wegen der Ausbildungsdauer, undenkbar wäre. Zivildiener sind in unterschiedlichen Sozialberufen engagiert, aber noch eher selten in einem Kindergarten.

„Man bekommt extrem viel zurück“

Nicht in der Gemeinde Pucking: Dort unterstützen seit Jahren Zivildiener – wie Manuel Tonezzer, der den Zivildienst im Jahr 2020 absolvierte, – die Pädagoginnen im örtlichen Kindergarten.

Aber warum genau entschied sich der gebürtige Puckinger für den Einsatz bei den Kindern? „Weil ich mir die Arbeit mit Kleinkindern spannend vorstellte und mir sicher war, dass mir das Spaß macht. Dazu kommt, dass die Arbeit im Kindergarten sehr abwechslungsreich ist und ich mir auch erhoffte, einiges für die eigene Zukunft mitzunehmen.“ Der Puckinger fand es spannend, zu erleben, „wie sich die Kinder über die neun Monate entwickelt haben und Fortschritte machten. Am schönsten ist, dass du von den Kindern extrem viel zurückbekommst. Darüber hinaus kann ich jetzt auch halbwegs gut putzen und zusammenkehren.“

Erfahrung im Umgang mit der Jugend sammeln

Sehr viel Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen bekommt gerade Sebastian Enengl, Zivildiener im ÖGJ-Jugendcafé in Leonding: „Mich hat die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch schon immer sehr interessiert. Darum möchte ich sehr viel Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen sammeln. Obendrein bin ich eine sehr soziale Person und der Kontakt mit Menschen macht mir großen Spaß“, betont der engagierte Zivildiener.