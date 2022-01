Neu gewählte Bürgermeister im Bezirk Linz-Land haben bereits konkrete Pläne für das neue Jahr.

LINZ-LAND. Die Bürgermeister-und Gemeinderatswahlen vergangenen September haben in den Kommunen im Bezirk für einige politische Umfärbungen gesorgt. In Traun konnte mit Karl-Heinz Koll ein Kandidat der ÖVP die Bürgermeisterwahl für sich entscheiden und so die Vormachtstellung der SPÖ brechen.

„Respektvoll auf Augenhöhe verhandelt“

„Miteinander werden wir einen neuen Weg für Traun gehen. Wir haben mit allen Parteien auf Augenhöhe respektvoll verhandelt und nun geht es an die gemeinsame Umsetzung unserer Ziele. Besonders wichtig ist mir dabei die Förderung der direkten Demokratie. Für kommendes Jahr will der Neo-Stadtchef die größte Umfrage zur Stadtentwicklung starten." Wir müssen zudem den Umwelt- und Klimaschutz forcieren. Ich denke da an eine Fotovoltaik- und Solaroffensive genauso wie den Ausbau der Fassadenbegrünungen", betont Stadtchef Koll.

In Ansfelden hofft man auf eine

baldige Lösung für die B139 Neu

In Ansfelden kam es zum Farbwechsel von Rot auf Blau. Christian Partoll, seit Oktober in Ansfelden im Bürgermeisteramt, sieht vor allem den Verkehr als Herausforderung: "Ich hoffe auf eine baldige Lösung für die B139 Neu. Auch für die Autobahnabfahrt Ansfelden-Süd braucht es eine Verbesserung", so der Stadtchef. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Stichwort RegioTram, steht ebenfalls auf seiner Agenda. Investitionen soll es 2022 in der Infrastruktur, vor allem im Bildungsbereich und der Kinderbetreuung geben.

Pucking – von der Straßensanierung

bis zum Ausbau der Volksschule

Von Schwarz auf Blau wechselten die Machtverhältnisse in der Gemeinde Pucking. Neo-Bürgermeister Thomas Altof zeigt sich voller Tatendrang. So stünden Straßensanierungen sowie der Ausbau der Volksschule in der Gemeinde an. Zudem will er ein neues Rufbussystem an den Start bringen. Und dann wäre da noch die offene Baustelle Gemeindeamt: "Aufgrund von Jobwechsel, Pensionierungen, Karenz sind zum Teil ganze Abteilungen neu zu strukturieren", so Altof.

Das steht 2022 in Oftering an

In Oftering musste die SPÖ den Bürgermeistersessel räumen. Margit Angerlehner von der ÖVP setzte sich bei der Wahl durch. Für 2022 hat sie keine größeren Projekte vorgesehen, da in den nächsten Jahren mit Umbauarbeiten der Volksschule zu rechnen sei. Erstellt werden sollen aber ein Konzept für Jugend- und Sportangelegenheiten sowie Strategien für eine Beruhigung der örtlichen Verkehrssituation.

Pasching legt heuer auch einen Grundstein

In Pasching ging ebenfalls die ÖVP mit Spitzenkandidaten Markus Hofko, vor der SPÖ mit Alois Pölzl, über die Ziellinie. Für den Neu-Bürgermeister steht die Konsolidierung des Gemeindehaushaltes ganz oben auf der To-do-Liste. Zudem will er etwa den Grundstein für den Ausbau der Langholzfeldner Volksschule und des angrenzenden Hortes legen, oder für eine Anbindung zur Bahn im Bereich des Technologieringes zu kämpfen.

Nachhaltigkeit steht in Neuhofen am Programm

Mit Günter Engertsberger verlor der fünfte vormalige SP-Bürgermeister bei der Wahl im Herbst. Sein Nachfolger, Christian Maurer von der ÖVP, will 2022 ein nachhaltiges Ortsentwicklungskonzept für Neuhofen erstellen. "Der Umbau der Infrastruktur hin zur Klimaneutralität wird 2022 durch die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung starten", verrät er. Daneben sei die Sanierung der Neuhofner Bildungseinrichtungen notwendig. "Auch der Neubau des Gemeindeamtes wird uns fordern", so Maurer.