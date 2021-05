Im Beisein von Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner und Leondings Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek wurde das LILO-Provisorium in Gaumberg eröffnet.

LEONDING. In Richtung Linz beginnt das „Provisorium Gaumberg“ an der Kreuzung der Maiergutstraße und des bestehenden südöstlich verlaufenden Gehwegs. Als Geh- und Radweg folgt es diesem Weg auf einer Länge von ca. 90 Meter, bildet dann einen Linksbogen und verläuft in nordöstlicher Richtung überwiegend parallel des bisherigen Gehwegs – ca. 40 bis 70 Meter versetzt. Das Provisorium mündet schließlich ca. 20 Meter vor der Kreuzung Gaumbergstraße/Rottmayrstraße in die bestehende Erhaltungsstraße bzw. den bestehenden Geh- und Radweg wieder ein, der die Gaumbergstraße mit einer Überführung quert. Über die provisorische Radroute in der Klimt- und Waldeggstraße führt der Weg ins Linzer Stadtgebiet.

Wertvoller Beitrag



„Jeder zusätzliche Radfahrer, der mit dem Fahrrad in die Landeshauptstadt pendelt, leistet einen wertvollen Beitrag für die Linzer Luft, reduziert Stau, spart Platz-Ressourcen und stärkt die persönliche Gesundheit“, fasst Landesrat Steinkellner zusammen. Die LILO-Radhauptroute soll zukünftig von Alkoven über Straßham und Leonding nach Linz, weitgehend entlang der Linzer Lokalbahn, verlaufen.

"Eine gute Lösung"



„Der Radweg entlang der LILO ist eine wichtige Verbindung zu den umliegenden Gemeinden. Viele Menschen möchten vom Auto auf ihr Rad wechseln, um umweltfreundlicher unterwegs zu sein. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit dem Land OÖ eine so gute Lösung für ein zusätzliches Mobilitätsangebot in unserer Stadt erarbeitet haben“, so Leondings Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek.