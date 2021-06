Welche Anliegen hat die Jugend an die Lokalpolitik? Diesen Fragen will die Jugendpalette Traun auf den Grund gehen.

TRAUN. Am 26. September finden in Oberösterreich Gemeinderats-, Bürgermeister- und Landtagswahlen statt. Für zahlreiche junge Leute wird es die erste Wahl sein. Damit sich vor allem Erstwähler ein besseres Bild von den politischen Programmen der Parteien und von Politik an sich machen können, hat die Jugendpalette Traun die Aktion "#JUPAfragt" ins Leben gerufen. Trauner Jungwähler – von 16 bis 23 Jahren – sind ab sofort dazu aufgerufen, auf Jugendpalette@gmail.com Fragen einzusenden. Danach werden die zwölf relevantesten ausgesucht und an die Spitzenkandidaten der zur Wahl stehenden Parteien verschickt. "Die Antworten veröffentlichen wir dann in den sozialen Medien und in der BezirksRundschau", erklärt Initiator Jürgen Geiser, Leiter der Jugendpalette Traun.

Breites Spektrum



"Für Jungwähler ab 16 Jahren ist es nicht immer leicht in Erfahrung zu bringen, wofür welcher Kandidat steht und eintritt. Mit dieser Aktion wollen wir etwas Licht ins Dunkel bringen. Außerdem bekommen Jugendliche mehr Gehör und direkte Antworten auf ihre Fragen", betont Geiser. Um ein breites Spektrum zu gewährleisten, hat Geiser für die Aktion sowohl die Jugendeinrichtungen – X-Treff und Streetwork – als auch die höheren Schulen – BRG, HAK/HASCH und HTL – der Stadt mit ins Boot geholt. "Zudem kann man sich auf unserer Facebook-Seite 'Jugendpalette Traun' informieren."

Politik begeistert

Großen Anklang findet die Aktion der Jugendpalette Traun auch bei den zur Wahl stehenden Spitzenkandidaten. "Als Bürgermeister freut es mich sehr, dass wir mit der Jugendpalette der jungen Generation in unserer Stadt eine weitere Möglichkeit bieten können, sich einzubringen und sich unter Gleichgesinnten austauschen zu können", betont Stadtchef Rudolf Scharinger.

"Unsere Jugend von heute ist das Traun von morgen. Darum ist es umso wichtiger, die Jugend bereits frühzeitig für die Politik zu begeistern. Ich begrüße die Initiative sehr, weil damit eine wichtige Informationsbrücke geschaffen wird", betont Vizebürgermeister Herwig Mahr von der FPÖ.

"Jugend mit einbinden"



"Wenn wir von der Zukunft sprechen, müssen wir auch die fragen, für die diese Zukunft einmal Realität wird. Man muss Jugendliche ernst nehmen und ihnen Möglichkeiten geben, ihre Gedanken und Ideen konstruktiv einzubringen", freut sich Karl-Heinz Koll, der für die ÖVP antritt, bereits auf die Fragen der Jugend.

Robert Kabelac von den Grünen Traun ist ebenso überzeugt von der Umfrage und betont, wie wichtig und gewinnbringend es für eine Stadt ist, wenn man Jugendliche aktiv mit einbindet.

"Es mir schon seit der letzten Wahl ein Anliegen, die Jugend vermehrt in die Stadtpolitik zu holen. Die Idee der Jugendpalette, junge Leute in den politischen Verlauf einzubinden, finde ich daher sehr gut", unterstreicht Josef Gokl, Obmann des Bürgerforums Pro Traun.