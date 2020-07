Stand Mittwoch, 15.07., 128Uhr: Laut Land OÖ gibt es in unserem Bundesland bis dato 3.103 bestätigte Corona-Fälle. Davon sind 556* aktuell erkrankt. Im Bezirk Linz-Land wurden bisher insgesamt 443 Covid-19-Fälle registriert. Aktuell Erkrankte gibt es 171*.

*Achtung, liebe Leser: Das Land OÖ weist seit 31. März die Zahlen in OÖ und in den einzelnen Bezirken abzüglich der bereits wieder gesunden Patienten sowie der bereits Verstorbenen aus!

• In der Tabelle nach Bezirken finden sich die absoluten Gesamtzahlen der bisher positiv Getesteten und aktuell Infizierten (Gesamt und nach Bezirken). Diese Daten werden von AGES/EMS übernommen.

• In einer eigenen Spalte findet man die Personen in Quarantäne und Verstorbene. Die Daten werden über die Bezirksverwaltungsbehörden eingespeist.

• In einer weiteren Spalte findet man wie bisher die hospitalisierten COVID 19-Personen (normal/intensiv). Diese Daten stellt die OÖ. Gesundheitsholding zur Verfügung.

Meldung vom 22. März

Zweiter Corona-Todesfall in Oberösterreich stammt aus Linz-Land

Bereits in den Abendstunden des 21. März verstarb in Oberösterreich der zweite Patient in Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Corona-Virus.

LINZ-LAND (red). Dabei handelt es sich um einen 53-jährigen Mann aus dem Bezirk-Linz-Land mit Vorerkrankungen, der bereits seit mehreren Tagen zuhause unter Atembeschwerden litt.

Am Samstagabend wurde der Hausärztliche Notdienst des Roten Kreuzes alarmiert. Der Patient verstarb noch zuhause an einem Herzstillstand. Da der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus bestand, wurde von dem Toten ein Abstrich genommen, dessen Ergebnis positiv war.

Meldung vom 22. März, 13 Uhr

Mit Stand 22. März um 13 Uhr gibt es laut der offiziellen Statistik des Landes Oberösterreich insgesamt 61 bestätigte Krankheitsfälle in Linz-Lind.

LINZ-LAND (red). In Gesamtoberösterreich ist die Anzahl seit der letzten Aktualisierung auf insgesamt 627 gestiegen. Inzwischen sind in Oberösterreich vier Person wieder genesen. Darüber hinaus gibt es zwei Corona- Todesfall gibt es im Bundesland.

Wie alles in Linz-Land begann ...

In den Abendstunden des 6. März 2020 bestätigte das Land Oberösterreich drei weitere Corona-Infektionen. Diese stammen aus der Stadt Leonding.

LEONDING (red). Die drei Personen gehörten derselben Reisegruppe an, der auch jener Patient aus Urfahr-Umgebung angehörte, über dessen Infektion heute im Rahmen einer Pressekonferenz berichtet wurde. Das gaben Gesundheitsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander und Landessanitätsdirektor Georg Palmisano bekannt.

Quarantäne in den eigenen vier Wänden

Bei den Erkrankten handelt es sich um einen Mann und ein Ehepaar; alle drei stammen aus Leonding. Nach derzeitigen Informationen verbleiben die drei in häuslicher Absonderung; sollte sich am Gesundheitszustand eine Änderung ergeben, entscheiden die behandelnden Ärzte, ob eine Krankenhausaufnahme notwendig ist.

Testung der Kontaktpersonen war negativ

Die Kontaktpersonensuche wurde unmittelbar aufgenommen. Gesundheitsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander und Landessanitätsdirektor Georg Palmisano gaben am am frühen Nachmittag des 7. März bekannt, im Zuge der bisher erfolgten Testungen der Kontaktpersonen keine Infektionen festgestellt wurden.

Leondings Bürgermeisterin am Wort

„Wir sind in Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und die wiederum mit der Landessanitätsdirektion. Alle notwendigen Maßnahmen wurden bereits ergriffen. Die drei betroffenen Personen sind in Quarantäne“, beruhigt Leondings Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek im Gespräch mit der BezirksRundschau.

„Keine Panik, Hygienemaßnahmen einhalten“

Manfred Hagender, Bezirkshauptmann von Linz-Land, ruft die Bevölkerung zur Ruhe auf: „Es besteht kein Grund zur Sorge. Wir ersuchen die Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Hygienemaßnahmen – von Hände waschen bis zum Abstand halten bei kranken Personen – einzuhalten.“

Fragen rund um das Corona-Virus

Die oftmals gestellten Fragen zum Thema Corona-Virus hat das Sozialministerium zusammengefasst und hier beantwortet.

