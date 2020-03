Bei unserem Clubabend am 5. März 2020 hatten wir angenehmen Besuch: Herrn Christian Toth von der Firma CMT. Bei Vorkriegsoldtimern gibt es meist keine Ersatzteile von Brems und Kupplungsbelägen im KFZ- Handel zu kaufen. Bei den Kupplungen und Bremsen gibt es jetzt die Möglichkeit die Beläge zu erneuern.

Organisatorisch relativ leicht zu erledigen, Kupplungen- Bremsbacken im Paket zur Firma CMT

schicken. Es werden die alten Beläge abgeschlagen entfernt die Backenträger sandgestrahlt und

schwarz oder rot nach Wunsch lackiert, unter Druck und Hitze aufgeklebt und wieder per Paket retourniert. Lieferzeit ca. 1 Woche.

Wir sind im OÖ Oldtimerclub Leonding sehr froh, so eine nützliche Bezugsquelle zu haben!