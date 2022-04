„Nicht nur die mehr 60.000 Auspendler aus Linz-Land leiden unter der enormen Teuerung, für immer mehr Menschen sind die Grundbedürfnisse nicht mehr leistbar – hier geht es um Existenzfragen“, fordert Landtagsabgeordneter und Bezirksvorsitzender der SPÖ Linz-Land, Tobias Höglinger ,eine rasche Entlastung.

LINZ-LAND. Mit knapp sieben Prozent ist die Inflation in Österreich iauf einem mehr als 40-jährigen Rekordhoch. „Die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung bringen wenig und sind ungerecht, aber keinesfalls sind sie geeignet, der Teuerungswelle nachhaltig gegenzusteuern und die Menschen wirklich zu entlasten“, so Höglinger.

„Pendlerpauschale ist ein deutliches Beispiel“

Ganz deutlich sieht man für Höglinger das am Beispiel der Pendlerpauschale: Ein Geschäftsführer und eine Mitarbeiterin fahren die gleiche Strecke, zahlen das Gleiche für den Treibstoff aber der Geschäftsführer bekommt über die Pendlerpauschale und die Maßnahmen der Bundesregierung deutlich mehr als die Mitarbeiterin - wenn diese Teilzeit arbeitet, bekommt sie unter Umständen aus diesem Titel gar nichts mehr. „Das finden wir ungerecht und muss umgehend repariert werden!“, so der SP-Bezirksparteivorsitzende.

„Die wichtigsten Sofortmaßnahmen gegen die Teuerung“

Höglinger: „Auch eine vorgezogene Pensionserhöhung, die Erhöhung des Arbeitslosengeldes und eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe, Strom und Gas sind die wichtigsten Sofortmaßnahmen gegen die Teuerung.“

Für den SPÖ-Bezirksvorsitzenden macht die schwarz-blaue Landesregierung in Oberösterreich nichts, „außer zahnlose Resolutionen an den Bund zu formulieren! Das wird die Löcher in den Haushaltsbudgets der Menschen nicht stopfen. Deshalb muss Oberösterreich jetzt sofort gegensteuern.“

„Das Maßnahmenpaket der SPÖ Oberösterreich bringt rasche Entlastung für Viele“, so Höglinger:

1. Erhöhung der Wohnbeihilfe.

2. Verdopplung des Heizkostenzuschusses und Ausweitung des Bezieherkreises.

3. Energiebonus (befristet).

4. Höhere Sozialhilfesätze für Kinder.

5. Klimaticket um € 365,- für ganz OÖ.

6. Einrichtung eines Sozial- und Klimafonds zur Unterstützung von Menschen, die besonders von der Teuerung betroffen sind.