Nach 22 Jahren Landespolitik will es Josef Pühringer, Landesobmann des Seniorenbundes, anscheinend nochmals wissen und kandidiert im Herbst für den Trauner Gemeinderat.

TRAUN. Das Urgestein der ÖVP verstärkt nun das Team um den Trauner ÖVP-Bürgermeisterkandidaten Karl-Heinz Koll. Schon dieser, er war in den letzten fünf Jahren Stadtmarketing-Chef in Traun, war eine große Überraschung im Trauner Wahlkampf.

Nun sorgt Pühringers Kandidatur, er tritt auf Listenplatz 15 an, für eine große Überraschung: „Mit meiner Kandidatur möchte ich dem neuen Team meine Solidarität zum Ausdruck bringen“, so der Alt-Landeshauptmann.

Woher kommt der Sinneswandel?

Noch Ende April verneinte Pühringer, bei einer Pressekonferenz, eine Frage der BezirksRundschau ob er bei der Gemeinderatswahl in Traun kandidiert, mit einem „NEIN“: „Ich war lange genug in der Politik und wir haben guten Kandidaten.“ Woher nun der Sinneswandel kommt und ob Pühringer, bei einem sehr guten Vorzugsstimmenergebnis, als Stadtrat wieder in der Trauner Politik mitmischt kann man in der nächsten Ausgabe der BezirksRundschau nachlesen.

