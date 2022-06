Die ÖVP-Ortschefs aus Linz-Land traf Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer beim Bürgermeisterfrühstück in Neuhofen an der Krems.

NEUHOFEN. Dabei legte Landesrat Hattmannsdorfer die Schwerpunkte in dessen Ressorts dar und stellte anstehende Projekte vor. „Besonders im Sozialbereich werden Reformen und Veränderungen notwendig sein“, so der Landesrat.

Intensive Diskussion mit den Gemeindevertretern

In der anschließenden intensiven Diskussion mit den Gemeindevertretern aus dem Bezirk Linz-Land nahm sich Hattmannsdorfer eine Reihe von Anliegen für seine Arbeit mit. Der Landespolitiker wünschte Neuhofens Bürgermeisterkandidatin und Vizebürgermeisterin Petra Baumgartner für die am 31. Juli anstehende Bürgermeisterneuwahl in Neuhofen viel Erfolg und sicherte ihr volle Unterstützung und eine gute Zusammenarbeit zu.