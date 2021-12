Am Dienstag, 21. Dezember, organisiert die MFG Leonding einen Marsch mit anschließender Kundgebung in der viertgrößten Stadt Oberösterreichs.

LEONDING. Gestartet wird ab 17 Uhr am Leondinger Stadtplatz, anschließend geht es über die Gewerbegasse und Peter-Ebner-Straße zur Ruflinger Straße.

Von hier folgt der Zug der Ruflinger Landesstrasse bis zur „Gruabn", wo er in die Nußböckstraße einbiegt und dann über die Hochstraße und das Pfarrgassl zum Stadtplatz zurückkehrt. Um 18.30 Uhr ist dort eine Abschlusskundgebung geplant. „Es muss in dieser Zeit in den jeweiligen Bereichen mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen gerechnet werden", betont die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land.