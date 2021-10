Ausgangslage vor dem Wahltag am 26. September: Aktueller Bürgermeister und SPÖ-Chef ist Rudolf Scharinger. Für die FPÖ geht Klubobmann Herwig Mahr ins Rennen um den Bürgermeistersessel. Die ÖVP Traun sorgt für eine Überraschung: Karl-Heinz Koll, Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH, tritt für die Volkspartei als Bürgermeisterkandidat an. Für die Grünen Traun wird sich Robert Kabelac um das Amt des Bürgermeisters bewerben. Das Bürgerforum Pro Traun wird keinen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl aufstellen sich dafür aber verstärkt um Stimmen im Gemeinderatswahlkampf bemühen. Für eine Überraschung sorgte auch die KPÖ: Die Kommunisten schicken den 27-jährigen David Heck ins Rennen.

Ergebnis Bürgermeisterwahl 2021 Traun

26. September: Paukenschlag in der fünftgrößten Stadt Oberösterreichs. Der Amtsinhaber Rudolf Scharinger von der SPÖ erhielt 3.764 Stimmen (37,65 Prozent), sein Herausforderer von der ÖVP, Karl-Heinz Koll, holte sich 3.336 Stimmen (33,37 Prozent). Die beiden Lokalpolitiker müssen ´nun, am 10. Oktober, in eine Stichwahl. „Ich bin sehr dankbar und voller Demut für dieses Ergebnis und wir haben unser Etappenziel erreicht. Den Traunern verspreche ich als Bürgermeister ein faires Angebot, dass das Miteinander im Vordergrund steht“, so Karl-Heinz Koll (ÖVP) in einem ersten Statement. Für FPÖ-Vizebürgermeister Herwig Mahr ist es „ein Katastrophe, hier gibt es nicht zu beschönigen. Hier sieht man das Argumente als solche nicht mehr zählen.“ Auf die Frage nach einer Wahlempfehlung für Scharinger oder Koll erklärt Mahr: „Das kann ich zu heutigen Zeitpunkt nicht beantworten. Ich werde mich nun mit meiner Ortsgruppe beraten.“ Trauns Ortschef Rudi Scharinger ist Bin enttäuscht über das Ergebnis, „dennoch hat der Wähler so entschieden. Was den Bürgermeister überrascht ist die niedrige Wahlbeteiligung: „Ich hoffe und bitte die Bevölkerung zur Stichwahl zu gehen, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung bekommen.“ In den kommenden zwei Wochen möchte Scharinger die Bevölkerung davon überzeugen, „dass ich der bessere Bürgermeister für Traun bin.“



Ergebnis Landtagswahl 2021 Traun



Ergebnis Gemeinderatswahl 2021 Traun

Bei der Gemeinderatswahl verliert die FPÖ fast 10,27 Prozent und kommt auf 8 Mandate. Die SPÖ büßt 2,64 Prozent und damit ein Mandat im Gemeinderat ein. Die ÖVP gewinnt hingegen 9,90 Prozent (+ 4 Mandate) dazu. Die halten die drei Mandate im Gemeinderat und gewinnen 1,25 Prozent dazu. Das Bürgerforum Pro Traun hat 0,09 Prozent der Stimmen verloren kann aber den Sitz im Gemeinderat halten.



