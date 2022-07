Die Stellungsstraße des Bundesheers in Linz wird aktuell umgebaut. Gemeinsam mit Jugendstaatssekretärin Klaudia Plakolm informierte sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner über den Baufortschritt beim Amtsgebäude in der Garnisonstraße beziehungsweise des Stellungshauses.

LINZ/LINZ-LAND. „Die Visitenkarte des Bundesheeres ist die Stellungskommission und wir wollen im Rahmen der Stellung die Stellungspflichtigen auch für einen weiteren Dienst im Bundesheer ansprechen und gewinnen“, so die Verteidigungsministerin. Tanner legt im

im Rahmen der Bauoffensive ein besonderes Augenmerk auf die zeitgemäße Ausstattung unserer Stellungsstraßen und, „ich freue mich, dass hier die ersten Schritte gesetzt wurden.“

„Wehr- und Zivildienst, Hand in Hand gehen“

Für Staatssekretärin Plakolm, ist die Stellung, „die größte Gesundenuntersuchung, die es in Österreich gibt, da bin ich sehr froh, dass wir am Puls der Zeit bleiben. Mir ist es ein Anliegen, dass Wehr- und Zivildienst, Hand in Hand gehen. Wir brauchen beides.“

Kurzstellungen und Eignungsüberprüfungen in Containern

Noch bis in den Herbst dauern die baulichen Sanierungen und Umbauten der betroffenen Gebäude in der Linzer Stellungsstraße noch an. In der Umbauzeit finden in den aufgestellten Containern die sogenannten Kurzstellungen und Eignungsüberprüfungen statt.

„Vollstellung“ bis Herbst in Graz und Klagenfurt

Jene Stellungspflichtigen, die eine sogenannte „Vollstellung“ durchlaufen, weichen im Zeitraum Juli bis September nach Graz oder Klagenfurt aus. Nach einer 3-monatigen Unterbrechung sollte ab Herbst wieder Normalbetrieb in Linz herrschen und die Stellungskommission ihre Beschlüsse verkünden können. Es gibt beim Bundesheer gesamt sechs Stellungsstraßen: in Wien, Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Linz und St. Pölten. Wobei die Stellungsstraßen Innsbruck und Linz komplett zu sanieren waren und in Wien ein neues Stellungsgebäude gebaut werden wird.