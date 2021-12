Liebe Kirchberg-Theningerinnen,

liebe Kirchberg-Theninger!



In unserer so schnelllebigen Welt, in welcher „Zeit“ ein sehr flüchtiger Begriff geworden ist und so vieles vernachlässigt wird, ist es umso wichtiger geworden, die Momente bewusst zu erleben.

Gerade jetzt sollten wir wieder mehr auf uns selbst, mehr auf unsere Familie und mehr auf unsere Mitmenschen eingehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest, sowie ein erfolgreiches, glückliches und vor allem gesundes Neues Jahr 2022!

Ihr Bürgermeister

Peter Michael Breitenauer