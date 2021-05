Nach vielen Vorbereitungsabenden mit dem Ausbilderteam im Bezirk Linz-Land, stellten sich acht „Feuerwehr-Maturanten“ am Freitag, 28. Mai 2021 in Linz dem höchsten Leistungsbewerb im Feuerwehrdienst - dem Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold.

Dieser Leistungsbewerb stellt sehr hohe Ansprüche an die Teilnehmer, denn es soll garantiert werden, dass die Führungskräfte im Ernstfall über das erforderliche Wissen verfügen, dass notwendig ist. Diese hohe Hürde haben im Bezirk Linz-Land folgende Kameraden geschafft und das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold erhalten:

Beyerl Thomas - FF Wilhering

Grabmeir Lukas - FF Axberg

Hofstätter Daniel - FF Rutzing

Prantl Mario - FF Freiling

Sandmair Lukas - FF Axberg

Seemayr Gerald - FF Axberg

Spaller Bernhard - FF Hörsching

Das Bezirksfeuerwehrkommando Linz-Land gratuliert den Kameraden recht herzlich zum bestandenen FLA in Gold.

Bericht: OAW Haim Gerhard, Fotos: OAW Haim Gerhard, FF Axberg;