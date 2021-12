ANSFELDEN & HAID. Die Stadt Ansfelden hat nur mehr vier Bankfilialen aufgeteilt auf 31,33km² und aktuell um die 17.500 Einwohner. Besserungen sind keine in Sicht, im Gegenteil es wird schlechter.

Auch treue Sparkasse geht langsam

Die Sparkasse betreibt in Ansfelden nur mehr drei statt einst vier Bankstellen:

- Ansfelden, EUROSPAR

- Haid, HAID CENTER

- Haid, Hauptplatz

Die Bankstelle in Nettingsdorf wurde geschlossen.

- Nettingsdorf, Bahnhof (geschlossen)

Raiffeisen, Oberbank und BAWAG weg

Da es in Ansfelden weiters allerdings nicht nur Kunden der Sparkasse gibt und auch eine der drei Filialen der Sparkasse SB-Filialen sind, sprich Filialen ohne Schalterbetrieb müssen die Kunden von anderen Banken oft nach Traun. Bis vor kurzem gab es in Ansfelden mehrere Banken, beispielsweise eine Oberbank am Hauptplatz oder die Raiffeisenlandesbank in der Schulstraße. Die Oberbank wanderte samt Mitarbeiter nach Traun ab ebenso auch die Raiffeisenlandesbank. Vor der Trennung von BAWAG und der österreichischen Post gab es am Haider Hauptplatz auch eine Bankstelle der BAWAG.

Bürgermeister Partoll (FPÖ) versprach Besserungen

Bislang wurden also 4 Bankstellen in Ansfelden geschlossen. Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) versprach in einem Prospekt vor der Bürgermeisterwahl in Oberösterreich von möglichen Besserungen. Bislang erreichte er mit seinem Team den Verbleib des Bankomaten in Freindorf.

Sparkasse neu bei Eurospar

Kürzlich feierte man diesmal erfreulicherweise die

Wiedereröffnung der Bankstelle in Ansfelden beim Eurospar, diese wurde von Juni bis Dezember völlig restauriert.