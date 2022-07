LEONDING. Nach den Judo Landesmeisterschaften U10/U12 in Kirchham kam es zum „Showdown“ der Altersklassen U18. Der Askö Fairdrive Leonding konnte insgesamt neun Meistertitel holen. Die Leofighters sind somit der erfolgreichste Verein U18 in Oberösterreich.

Bei den Judo Landesmeisterschaften U18 am gestrigen Sonntag in Kirchham traten die Leofighters mit insgesamt sechs TeilnehmerInnen an und jede/r von ihnen schaffte es aufs Podest. Gold holten sich die amtierenden Österreichische Meistererin Magdalena Mayrhofer und der amtierende Österreichische Meister Theodor Senk -90kg. Ebenso zum Landesmeister kürten sich Martin Miesenberger -73kg und Emma Rieder -52kg. Paul Zeintl holte sich verdient den Vizelandesmeistertitel -55kg und Jakob Hüttmayr wurde starker Dritter bis 66kg.

Bereits am Samstag waren die Leofighters in den Altersklassen U10/U12 äußerst erfolgreich. 18 junge Leofighters lieferten sich beherzte Kämpfe und zeigten tolles Judo. In der Altersklasse der SchülerInnen U10 holten Nujin Bekko, Arthur Gabl und Florentina Stump Gold und damit den Landesmeistertitel, in der Altersklasse U12 sind Felix Haas und Johanna Senk frischgebackene Landesmeister. Darüber hinaus konnten die jungen JudokerInnen drei Vize-Meistertitel und zwei Mal Bronze mit nach Leonding nehmen.

Insgesamt war dies für den Askö Fairdrive Leonding ein äußerst erfolgreiches Judo-Wochenende mit 9 Landesmeistertitel. Somit liegt der ASKÖ Fairdrive Leonding unter den Oberösterreichischen Vereinen auf Platz 1 im Vereinsranking. Außerdem darf sich der Verein in der heurigen Saison damit über insgesamt 17 Landesmeistertitel freuen – das ist neuer Rekord in der Vereinsgeschichte.

„Unglaublich was unsere Athleten und Athletinnen heute an Leistung abrufen konnten“, so Vereinsobfrau und Trainerin Andrea Stump.

Auch Cheftrainer Martin Stump zeigte sich begeistert: „Keine einfache Aufgabe bei diesem starken Teilnehmerfeld, aber unsere Judoka konnten technisch und taktisch ihr volles Potential ausschöpfen. Die Judo-Nummer Eins in Oberösterreich zu sein fühlt sich sehr gut an.“