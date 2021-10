162 Nachwuchs-Judoka aus insgesamt 49 österreichischen Judo-Vereinen nahmen an den Unter-16-Meisterschaften in Straßwalchen teil. Mit dabei 5 Sportler des ASKÖ Judo Leonding.

Silber-Girls Emma Rieder und Jessica Waldhör erkämpften sich nach spannenden Kämpfen den Österreichischen Vize-Meistertitel. Eva Haller verfehlte nur knapp das Podest mit Platz 5 und für Jakob Hüttmayr gab es Platz 7.

Die Judogirls der Leofighters schafften dabei etwas ganz Besonderes!

Jessy Waldhör, die erst ein paar Tage vor der ÖM ihren 15ten Geburtstag feierte, holte sich im Jahr 2021 gleich 3 Medaillen in allen 3 Edelmetallfarben – Platz 1 in der U18, Platz 2 in der U16 und Platz 3 in der U21.

Emma Rieder hatte bereits 2019 eine Bronze-Medaille in der U16 geholt, sie vervollständigte ihr ÖM-Triple mit Platz 3 2021 in der U18 und Silber in der U16…

2 aufstrebende Judotalente, von denen man noch einiges hören wird…