Plöderl beim Supersport Masters Austria wieder am Podest!

Beim dritten Event zum Supersport Masters Austria auf dem ultraschnellen Slovakiaring erreichte Plöderl mit seinem Motorrad-Rennteam „Michael#668 powered by Steiner und Praschl“ im Qualifying den tollen vierten Startplatz und ging somit aus der zweiten Startreihe in die Hitzeschlacht.

Der Rennstart gelang Plöderl zum ersten Mal in der Saison nicht so gut und so ging er nur auf Platz 6 liegend in die erste Kurve. Über die Renndistanz holte er sich Platz um Platz zurück und konnte den ausgezeichneten dritten Endrang ins Ziel bringen und erneut wertvolle Punkte für die Meisterschaft einfahren.

Den Rennsieg holte sich der heurige Seriensieger Stefan Herr vor Harald Graf, da dieser als Gaststarter nicht zur Gesamtwertung zählt, erhielt Plöderl sogar die Jahreswertungspunkt für Platz zwei den er nun auch zur Saisonhalbzeit in der Gesamtwertung inne hat.