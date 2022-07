war angekündet mit Beginn 19:00 Uhr. Bereits am Donnerstag, 30. Juni, beschloss der Vorstand der Chorgemeinschaft Leonding die Serenade wegen der ungünstigen Wetterlage vom Garten der alten Volksschule in der Michaelsbergstraße in die Kirche St. Michael zu verlegen. Für diese Hilfestellung der Pfarre möchte sich die Chorgemeinschaft auch auf diesem Wege recht herzlich bedanken.

Am Freitag, 1. Juli waren schon um 18 Uhr die Schleusen des Himmels weit geöffnet, heftige Regengüsse, teilweise mit Hagel, und Außentemperaturen von 15° C hielten viele Musikfreunde davon ab aus dem Haus zu gehen. Für die Chorgemeinschaft war die Serenade ein große Freude, nach zwei Jahren endlich wieder mit einem Konzert das Leondinger Publikum zu unterhalten. Es war aber auch eine große Herausforderung, da während der Probenzeit mehrere SängerInnen wegen Corona-Erkrankung ausgefallen waren.

Die Jagdhornbläser Leonding-Kürnberg unter dem Obmann David Pappenreiter und dem Hornmeister Johann Hackl eröffneten das Konzert, der Chor der Musik Mittelschule Leonding unter Leitung von Frau Karin Weilguny begeisterte mit beschwingten Liedern die Zuhörer. Die Gesamtleitung lag in den bewährten Händen des Chorleiters Wolfgang W. Mayer, der mit der Chorgemeinschaft einen bunten Bogen vom Wienerlied über Mendelssohn-Bartholdy bis Jean Sibelius von fröhlichen und anspruchsvollen Liedern spannte.

Im Anschluss an das Konzert konnten bei einem Umtrunk wieder viele Kontakte mit Freunden gepflegt werden.