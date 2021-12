Bereits zum zweiten Mal müssen das Stadtmarketing und die Stadtpfarre Traun ihre vorweihnachtliche Charity-Spendenaktion zugunsten bedürftiger Trauner Familien ohne den traditionellen Charity-Glühweinstand schaffen.

TRAUN. Die Absage trifft somit auch die Jugendpalette die Traditionell beim Charity-Weihnachtsmarkt das jährliche "Crazy Christmas" durchführt um gemeinsam mit euch das Jahr feierlich ausklingen zu lassen und dabei gleich noch etwas Gutes zu tun. Aus aktuellen Gründen geht dies auch heuer leider nicht!

„Tolle Spendenaktion überlegt“

Aber stattdessen hat sich das Stadtmarketing wieder eine tolle Spendenaktion überlegt!

Es fanden sich wieder zahlreiche Trauner Unternehmen, die mit Spendendosen, bereitgestellt vom Trauner Stadtmarketing, Geld für die gute Sache sammeln. Somit ab in den "Lockup" in Traun um die Spendendosen der Stadtpfarre zu füllen und wieder einen hohen Geldbetrag für die Unterstützung von Trauner Familien in Not überreichen zu können. Die Liste aller Unternehmen, die bei der Aktion mitmachen, findet man auf www.stadtmarketing-traun.at



Auch Raubritter wieder aktiv

Abgesagt wurde auch Trauns älteste aktive Charity-Initiative, der Raubritter-Glühweinstand.

Doch die „Burgfräulein und Ritter“ verkaufen Genuss- und Geschenkartikel wie Seifen,

Glühweingelees und Glühwein in Flaschen für den guten Zweck auf dem Trauner

Bauernmarkt: Ab 26. November an jedem Freitag vor Weihnachten, jeweils von 13:00-17:00

Uhr. Das gesamt Team der Jugendpalette wünsch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2022!