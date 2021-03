Bei der Österreichischen Kurzbahn-Staatsmeisterschaft in Graz wurden die Sharks vom Askö Schwimmklub Traun durch Marie Sageder vertreten.

Als eine der jüngsten Teilnehmerinnen konnte sie sich mit tollen neuen persönlichen Bestzeiten 2 x für ein Finale qualifizieren. Über 100 m Brust belegte sie Rang 10 und über 200 m Brust den hervorragenden 8. Platz. Über 200 m Brust schwamm Marie sogar neuen OÖ Altersklassenrekord AK 14.

Eine Woche später stand die Österreichische Hallenmeisterschaft der Nachwuchsklassen am Programm. Dort waren Marie Sageder und Daniel Scharrer am Start.

Die beiden fleißigen, vorbildlichen und zielstrebigen Schwimmer ließen sich durch die schwierigen Pandemie-Wochen nicht unterkriegen und belohnten sich mit einer Flut an tollen Bestleistungen für ihren Trainingseinsatz.

Daniel pulverisierte seine bisherigen Bestleistungen über Rücken und Freistil regelrecht. Über 100 m Rücken schwamm er sensationell auf Platz 4 der Altersklasse 14 und nur knapp am Siegerpodest vorbei. Über 400 m Freistil sicherte er sich einen zweiten Top-Ten-Platz. Mit seinen Leistungen wurde er auch ins OÖ TopSwim-Team aufgenommen.

Marie Sageder, ebenfalls Altersklasse 14, schwamm nicht nur tolle Bestzeiten, sondern sorgte über 100 m Brust für eine faustdicke Überraschung. Gold in ihrer Altersklasse, Tagesbestzeit aller Altersklassen und bis auf 5 Hundertstelsekunden an den 20 Jahre alten OÖ Altersklassenrekord herangeschwommen.

Über 100 m Freistil unterbot sie erstmals die 1-Minuten-Schallmauer und sicherte sich die Silbermedaille. Über 200 m Brust schwamm sie ebenfalls zu Silber und konnte mit einer hervorragenden Zeit ihren eigenen OÖ Altersklassenrekord erneut verbessern.

Anhand eines Präventionskonzepts fanden die Meisterschaften in einem anderen Format als gewohnt statt und auch die Teilnehmerzahlen waren dieses Mal limitiert. Die Meisterschaften waren jedoch hervorragend organisiert, und durch Übertragungen mit Livestreams konnte mit den SportlerInnen mitgefiebert werden.

Ein Dank an alle, die die Meisterschaften ermöglicht haben und herzliche Gratulation an die erfolgreichen Sharks.