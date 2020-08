Pyhrn Priel Trophy 2020

Anna Glack, Union Neuhofen, wird Österreichsiche Meisterin im Speedtrail

Von 28. – 30. August fand in Spital am Pyhrn die Pyhrn Priel Trophy statt. Am Freitag bildeten ein Berglauf und ein Mountainbike-Rennen von Spital bis hinauf zum Rohrauerhaus den Auftakt. Alex Neundlinger und Andi Zeintl von der Union Neuhofen nahmen daran als „Racingteam Kremstal - Union Neuhofen“ teil. Alex bestritt die 7,5km und 750 Höhenmeter in 47:51 Minuten und Andi bewältigte die Radstrecke von 9,8km und 920 Hm in 50:14 Minuten. In der Teamwertung bedeutete dies der 5. Platz.

Am Samstag startete Anna Glack beim Speed-Trail, der von Spital am Pyhrn über die Hofalm, das Rohrauerhaus und den Arlingsattel führte.

Anna bewältigte die Distanz von 19,7 km sowie 1270 Höhenmeter in ausgezeichneten 2:00:55 Stunden. Bei diesem Bewerb wurden auch die Österreichischen Meisterschaften im Speedtrail (Strecken bis 30km) ausgetragen. Anna konnte mit 6 Minuten Vorsprung dieses Rennen gewinnen und sich gleichzeitig auch über den Meistertitel im Speedtrail freuen. Die Landesmeisterin im Halbmarathon und Vizelandesmeisterin im Crosslauf lief nun zum österreichischen Meitertitel.