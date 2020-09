Der EHC Ice Ätsch Traun bietet seit vielen Jahren auch Kindern die Möglichkeit Eishockey zu erlernen. Die jungen Sportler werden dabei von 4 Trainern betreut und trainieren in der Wintersaison am Eis und während der Sommerzeit wird Inlinehockey in der Halle gespielt.

Interessierte Kids können sich für ein kostenloses Schnuppertraining anmelden - Die Ausrüstung dafür stellt der Verein zu Verfügung.

Kontakt: jugend@ice-aetsch.at