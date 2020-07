Michael Plöderl bei den Rehm Racedays am Red Bull Ring auf Platz 2!

Der Leondinger Motorradrennfahrer zeigte mit seinem Team „HF Michael#668 powered by Gis-Industrieautomation & MM Cleaning“ bei den Rehm Racedays am Red Bull Ring wieder groß auf und erreicht mit einer fehlerlosen Leistung den ausgezeichneten zweiten Platz in dem international besetzten Rennen.

Der Terminplan für die nächste Rennen in der GH MOTO SUPERSPORT Meisterschaft 2020:

Slovakiaring 08. - 09.08.20; Pannoniaring 29. - 30.08.20 und Brünn 12. - 13.09.20

Ein weiteres Saisonhighlight sowie das Saisonfinale findet beim international ausgeschriebenen Ruppert Hollaus Gedächtnisrennen am Red Bull Ring von 25. – 26. 9.20 statt.

