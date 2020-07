Michael Plöderl erneut mit solider Leistung am Pannoniaring!

Der Leondinger Motorradrennfahrer zeigte mit seinem Team „HF Michael#668 powered by Gis-Industrieautomation & MM Cleaning“ auf dem ungarischen Pannoniaring erneut eine solide Leistung.

Leider waren die Wetterbedingungen neben kleineren technischen Schwierigkeiten an der Rennmaschine wieder Grund für erschwerte Bedingungen.

In dem extrem starken Fahrerfeld, mit einer unglaublicher Leistungsdichte und einer wahnsinnig hohen Pace von allen Fahrern, holte Plöderl wieder den ausgezeichneten vierten Platz.

Michael#668 powered by

GIS Industrieautomation - www. gis-automation.at

MM Cleaning - www.mmcleaning.at

Michael#668 supported by

Rora Smart Home - www.rora.at

Manolo Cafe Restaurant - www.restaurant-manolo.at

Mtron Metaltechnik - www.m-tron.at

Acco Peronsalmanagement - www.acco.at

Pürol Bikes - www.puerol-bikes.at

Part4riders - www.Parts4riders.at

Ms sissi - www.ms-sissi.at

deliprint - www.deli-print.at

Der Terminplan für die GH MOTO SUPERSPORT Meisterschaft 2020:

Slovakiaring 20. - 21.6.20; Rijeka 03. - 05.06.20; Pannoniaring 18. - 19.07.20; Slovakiaring 08. - 09.08.20; Pannoniaring 29. - 30.08.20 und Brünn 12. - 13.09.20