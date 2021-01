Spieler, Spielerfrauen, Trainer und Fans: ASKÖ Leonding legte sich für die Christkind-Aktion ins Zeug.

LEONDING. Insgesamt 28 Personen rund um den Verein nahmen beim heurigen Christkindlauf der BezirksRundschau teil. "Als Fußballverein haben wir ebenso eine gewisse Verantwortung. Und auch in der Vereinsmission haben wir festgeschrieben, dass wir soziale, persönliche und sportliche Werte vermitteln wollen. Und dieser Lauf beinhaltet genau diese Werte", erklärt Mannschaftskapitän Daniel Steinbeiss die Motivation.



Warum macht ihr bei der Aktion mit?

Wie läuft die Saisonvorbereitung in Zeiten von Corona?

Auch uns Fußballer trifft Corona natürlich hart, weil wir unserer Lieblingsbeschäftigung nicht nachgehen können. Um uns auf das Frühjahr ideal vorzubereiten, haben wir ein Heimprogramm mitbekommen (2 Läufe pro Woche – 1x Grundlagenlauf und 1x Intervalllauf), außerdem gibt es jeden Mittwoch ein Zoom-Training mit unserem Konditionstrainer, bei dem wir gemeinsam Kräftigungs- und Stabilisierungsübungen machen und die Chance nutzen uns zumindest 1x in der Woche zu „treffen“. Außerdem hat unser Sektionsleiter eine „Lauf-Challenge“ ins Leben gerufen, wo wir Woche für Woche als 4er-Team einzeln laufen und das Team mit den meisten Kilometer bekommt vom Team mit den wenigsten Kilometer nach Lockdown und Corona ein Bier gesponsort.

Welche sportlichen Ziele hat man sich für die zweite Saisonhälfte gesetzt?

Unser sportliches Ziel für die zweite Saisonhälfte ist ganz klar: Aufstieg. Nach Verlustpunkten liegen wir momentan einen Punkt hinter dem Tabellenführer und nachdem uns Corona voriges Jahr als Herbstmeister schon einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, wollen wir heuer den Aufstieg unbedingt erreichen. Die Mannschaft ist topmotiviert, was man auch an der Trainingsbeteiligung sieht und seit Anfang Jänner haben wir auch einen neuen Trainer, mit dem wir gemeinsam unser kurzfristiges Ziel Aufstieg erreichen wollen.