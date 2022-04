DOPPL. Saisonsieg zwölf gegen Puchenau: Sieg um Sieg fahren aktuell die Doppl-Kicker von Alexander Steinkellner ein, die gegen die Urfahraner im Heimspiel mit einem 3:1-Sieg nichts anbrennen ließen. "Wir sind gut in Fahrt, wissen aber, dass es schnell gehen kann. Daher schauen wir von Runde zu Runde und lassen sich nicht nervös machen", hielt Trainer Alexander Steinkellner nach der Partie fest. Dass der Titelkampf in der 1. Mitte immer spannender wird, ist dem Doppl-Coach klar: "Muss-Siege gibt es nicht, aber der Mannschaft ist klar, dass sie jedes Spiel gewinnen kann. Somit ist es für uns egal, ob wir gegen den Letzten oder den Ersten spielen. Wir bereiten uns auf jedes Spiel professionell vor und wollen so viele Punkte sammeln wie möglich. Wenn die Konkurrenz patzen sollte, möchten wir zur Stelle sein", erklärt Steinkellner, dessen Team kommende Woche auf Pichling trifft. "Unser Platz in Doppl ist relativ klein, wir sind aber eine spielstarke Mannschaft. Jener in Pichling ist im Verhältnis zu unserem ein Flughafen und ich denke, dass uns das ganz gelegen kommt, dennoch sind die Pichlinger eine harte Nuss, die es erst zu knacken gilt", weiß Alexander Steinkellner. Puchenau hat es dem Titelfavoriten lange Zeit richtig schwierig gemacht: "Am Ende werden sie die Klasse halten. Ich bin froh, dass wir die drei Punkte einfahren konnten, denn der Gegner hat Qualität in seinen Reihen."

Offensiv-Power aus Oedt

Mitverantwortlich für den starken Rückrundenstart ist Top-Goalgetter Khamzat Chakayev, der in seinem vierten Spiel für Doppl mittlerweile bei sieben Volltreffern hält und gegen Puchenau einen Tripple-Pack erzielte. "Ein echter Unterschied-Spieler, der uns gerade in der Offensive deutlich von der Konkurrenz abhebt. Vor allem, weil unser Goalgetter aus dem Herbst, Alexander Sixtl, noch fehlt. Starallüren gibt es keine, er hat sich bestens in die Mannschaft integriert und zieht in jedem Training voll mit", so Steinkellner.