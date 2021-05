Maximilian Ullmann hat sich bei Rapid Wien als Stammkraft etabliert.

WIEN/PASCHING. Max Ullmann geht kommenden Sommer in seine dritte Saison beim SK Rapid Wien, nachdem er vor zwei Jahren vom LASK in die Hauptstadt wechselte. "Ich bin mit dem Jahr sehr zufrieden, was die Teamleistung betrifft, aber auch meine eigene Entwicklung. Trotz der Abgänge im letzten Sommer haben wir das als Mannschaft gut aufgefangen und sind noch enger zusammengerückt", erzählt der Paschinger im Gespräch mit der BezirksRundschau Linz-Land, in dem er sich insbesondere an die Europa League gerne zurückerinnert: "Da waren ein paar unglaubliche Fights dabei."

Überhaupt, so Ullmann, sei ihm die Entwicklung der Mannschaft ein wichtiges Anliegen, aber auch bei sich selbst. "Ich denke, dass ich ein sehr, sehr verlässlicher Spieler bin, habe heuer wieder nur zwölf Minuten verpasst, und ich probiere einfach, von der ersten bis zur letzten Minute alles für die Mannschaft zu geben, mich reinzuhauen, die Kilometer auf der linken Seite auf und ab zu spielem. Generell denke ich, dass ich in allen Sachen noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht habe, etwas Pech war im Abschluss heuer dabei", blickt Ullmann zurück.

Hoffnung auf Fans

Der Vizemeister-Titel bedeutet für die Rapidler eine erneute Chance auf das Champions League-Ticket. Damit das gelingt, können die Wiener bald wieder auf den Support der Fans hoffen. "Ich glaube, da geht es jedem Spieler gleich, das schönste am Fußball sind die Emotionen. Ich denke gerade bei Rapid ist es doppelt und dreifach bitter, weil wir die besten und lautesten Fans in ganz Österreich haben. Wir freuen uns alle schon wieder extrem, wenn hoffentlich wieder die Normalität einkehrt und wir gemeinsam mit den Fans wieder Siege feiern können", betont der Paschinger, der abschließend betont: "Ich habe das Ziel, mich ständig weiterzuentwickeln, jeden Tag weiter an mir zu arbeiten und weiterhin verletzungsfrei zu bleiben."