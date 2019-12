Einen achten Platz bei den Olympischen Spielen in Sydney erreichte Günther Weidlinger im Jahr 2000. Mittlerweile organisiert er den Linz Marathon und hält Sportstunden für Kinder und Jugendliche an Schulen.



NEUHOFEN (hav). 2014 beendet Günther Weidlinger seine aktive Karriere in der Union Neuhofen an der Krems als Langstrecken- und Hindernisläufer offiziell. Anschließend begann er als Personal Coach und Lauftrainer zu arbeiten. Um fit durch die Weihnachtsfeiertage zu kommen, empfiehlt der Leichtathlet: „Auch hinausgehen, wenn es kalt ist.“ Zu warm sollte die Kleidung für den Sport in der Kälte nicht sein, da ansonsten die verschwitzten T-Shirts schnell zu einer Verkühlung führen können: „Lieber die ersten fünf Minuten ein bisschen frieren und nach der Bewegung im Freien nicht zu lange draußen verweilen, sondern gleich ins Warme gehen.“

Ein ganzes Jahr für den Linz Marathon

Der Linz Donau Marathon, der am 05. April 2020 zum neunzehnten Mal stattfinden wird, beschäftigt Günther Weidlinger ein ganzes Jahr: „Wir sind immer auf der Suche nach Sponsoren, kümmern uns um das Bedrucken von Plakaten und Flyern und schlussendlich auch um den Aufbau.“ Viel Zeit bleibt neben seinen beiden Jobs, für die er auch oft sieben Tage in der Woche arbeitet, nicht.

Workshops an Schulen

Dennoch leitet der 41-Jährige regelmäßig Lauftrainings für Kinder an Oberösterreichs Schulen. Für ihn ist dabei besonders wichtig, dass die Kinder weder unter- noch überfordert werden: „Ich baue gerne mehrere Stationen auf, um jedes Kind da abholen zu können, wo es sich sportlich befindet.“